Ein Höhepunkt jagt den nächsten in Friedberg

Friedberg feiert. Das lässt sich wohl über den diesjährigen Friedberger Sommer so sagen. Am Samstag gab es dank Sommerwetter eine tolle Fête de la Musique, die ein besonderer Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt ist. Die vielen verschiedenen Bühnen, Musik, egal wo man hingeht, Künstlerinnen und Künstler, die nicht wegen Geld, sondern wegen der tollen Stimmung mit den Besucherinnen und Besuchern auftreten – diese Mischung gibt es so nur bei dem Musikfest zur Sommersonnenwende.

Kein Wunder, dass dazu tausende Menschen aus Friedberg und Umgebung in die Innenstadt pilgern. Erst recht, weil in diesem Jahr das traumhafte Wetter und der Veranstaltungstag an einem Samstag den Organisatoren in die Hände spielte. Dadurch wurde die Musikveranstaltung ein voller Erfolg und gab einen Vorgeschmack auf das, was in diesem Sommer noch kommt: die Friedberger Zeit.

So schön die Fête de la Musique auch ist, kein anderes Fest zieht die Stadt und ihre Menschen so in ihren Bann, wie das Altstadtfest, das in diesem Jahr nach nur einem Jahr Pause schon wieder stattfindet. Am 4. Juli geht die Party in Friedberg also weiter. Wir freuen uns!