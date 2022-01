Ein Jahr Impfen im Landkreis: Es ist Luft nach oben

Plus Zwischen Neid und Empörung: Seit einem Jahr wird im Kreis Aichach-Friedberg geimpft. Es gibt zwar keine Impfquote - aber die Zahlen lassen Luft nach oben.

Ein Jahr Impfen: ein Anlass, um zurückzuschauen. Kaum ein Thema ist so emotional aufgeladen und wird so diskutiert, wie das Impfen. Wie lief es im Landkreis? Das Landratsamt zieht eine positive Bilanz, doch gerade der Start war holprig - und ein Blick auf die Zahlen lässt zweifeln.