Die Dorfjugend stärkt die Gemeinschaft in Hörmannsberg

Plus Die Dorfjugend in Hörmannsberg ist ein Vorzeigeverein. Sie bringt sich aktiv ein und schlägt Brücken zwischen Generationen - ein großer Gewinn für den Ort.

Während viele Vereine sinkende Mitgliederzahlen und fehlenden Nachwuchs beklagen, gibt es einige, die sich gegen den Trend stemmen. Einer von ihnen ist die Dorfjugend in Hörmannsberg. Sie schafft es, junge Menschen zu begeistern - für den Verein, Traditionen, das Leben im kleinen Ortsteil von Ried. Das gelingt mit einem modernen Ansatz, gegenseitiger Unterstützung und Liebe für die Heimat.