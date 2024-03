Ein Profi soll es auf dem Volksfest in Mering richten

Plus Rohe Hendl, ein fast ungeschmücktes Zelt und zu wenig Personal, so lautete die Bilanz des Meringer Volksfests 2023. Ein neuer Festwirt soll jetzt alles anders machen.

Das Meringer Volksfest war vergangenes Jahr ein Trauerspiel. Der neue Festwirt Holger Regler bekam heftige Kritik zu spüren. Nicht nur die Seniorinnen und Senioren, die von nicht durchgegarten Hendl und überforderten Bedienungen sprachen, auch der Kühbacher Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz war mit Reglers Performance überhaupt nicht zufrieden. Er sei als Brauereichef anderes gewohnt.

Neues Programm für das Volksfest in Mering

Dabei hatten sich die Meringerinnen und Meringer so sehr auf das Volksfest gefreut, auf das sie ganze vier Jahre warten mussten. Der Kühbacher Freiherr versprach, dass es im nächsten Jahr besser werden solle. Mit dem neuen Festwirt Kurt Paiser scheint ein erfahrener Profi gefunden. Seit 42 Jahren ist er in dem Metier tätig und kennt sich aus. Die jahrelange Erfahrung hindert Paiser jedoch nicht daran, etwas Neues auszuprobieren. In Mering jedenfalls ist es völlig neu, dass die Vereine bei der Ausstattung des Festzelts mithelfen. Einen Kinderflohmarkt gab es bislang ebenfalls nicht.

