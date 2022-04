Ein Tandem-E-Bike ist eine gute Investition für Mering

Plus In Ried begeistert das Tandem-E-Bike. Jetzt will das Meringer Bürgernetz ebenfalls ein solches Gefährt kaufen. Doch das Konzept wird anders sein.

Als der Rieder Gemeinderat vor einem Jahr beschloss, dass sich die Kommune ein Tandem-E-Bike für über 10.000 Euro leistet, gab es durchaus Bedenken, ob sich die Anschaffung lohnt. Doch Kümmerin Claudia Bordon-Vieler kann sich vor Anmeldungen kaum retten. Nicht nur Seniorinnen und Senioren leihen das beliebte Tandem aus. Das Vehikel begeistert über alle Generationen hinweg. Von dieser Idee anstecken ließ sich das Bürgernetz Mering und Merching. Derzeit werden verschiedene Modelle ausprobiert. Wobei schon jetzt feststeht, dass es nicht wie in Ried für alle auszuleihen sein wird. Das Bürgernetz hat sich für die Variante entschieden, dass Fahrerinnen und Fahrer die Seniorinnen und Seniorinnen wie mit einer Art Rikscha kutschieren werden.

