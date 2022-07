Der tolle Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule bereichert den Landkreis

Plus Am Friedberger Volksfestplatz entsteht ein Ersatzneubau für das Förderzentrum Pallotti-Schule. Es ist eine wichtige Investition.

Der Landkreis Aichach-Friedberg steckt viel Geld in seine Schulen. Jüngstes Beispiel ist der Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg Bau- und Grundstückskosten belaufen sich auf rund 40 Millionen Euro. Die Summe lässt einen für eine Einrichtung mit 250 Schülerinnen und Schülern erst einmal schlucken. Doch das Geld lohnt sich, gerade bei einem Förderzentrum.