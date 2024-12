Eine neue Obdachlosenunterkunft ist nicht populär, aber dringend notwendig

Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Daran ist nicht zu rütteln. In Friedberg kommen vor allem männliche, alleinstehende Obdachlose in der Birkenau 12 in St. Afra unter. Das Gebäude aus den 60er-Jahren ist aber schon lange keine adäquate Unterbringung mehr, für niemanden. Das ist auch der Stadtverwaltung und den Kommunalpolitikern in Friedberg klar. Doch eine gänzlich neue Unterkunft kostet viel Geld. Die Kosten für eine Sanierung sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Der kommunale Geldbeutel sitzt allerdings derzeit vielerorts nicht besonders locker. Außerdem drängen zahlreiche andere Investitionen.

