Kommentar

vor 4 Min.

Eine Verordnung schützt keinen Baum

Plus Der Friedberger Stadtrat wird weiterhin eine Baumschutzverordnung ablehnen. Das hat gute Gründe.

Von Thomas Goßner

Bereits viermal haben die Grünen im Friedberger Stadtrat eine Baumschutzverordnung beantragt, und viermal sind sie damit gescheitert. Jetzt unternehmen sie einen fünften Anlauf, und man muss kein Hellseher sein, um das Ende der gewiss wieder mit Inbrunst und Leidenschaft geführten Diskussion vorauszusagen: Es wird auch diesmal keine entsprechende Regelung geben – so wie in der Mehrheit aller deutschen Kommunen, die dieses Instrument nicht in die Hand nehmen wollen.

