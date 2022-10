Einzelhandel kann mit Zusammenhalt und Kreativität punkten

Plus Um mit guten Einkaufsmöglichkeiten attraktiv zu bleiben, müssen Städte und Kommune den Einzelhandel unterstützen. Doch ohne Mitwirkung der Gewerbetreibenden geht es nicht.

Gut einkaufen am Wohnort, das bedeutet für viele ein Stück Lebensqualität. Das hat auch die groß angelegte Befragung der Bürgerinnen und Bürger im Heimatcheck unserer Redaktion ergeben. Doch die Konkurrenz im Internet bringt die traditionellen Läden in Bedrängnis. Dazu kommen die Einbußen durch die Corona-Pandemie und die Kaufzurückhaltung der Menschen.