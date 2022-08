Einzelhandel muss mit Aktionen wie zum Friedensfest etwas wagen

Plus Während es in Augsburg heute ruhig zugeht, bemühen sich die Friedberger Geschäftsinhaber umso mehr. Sie müssen immer stärker um die Kundschaft kämpfen.

Es ist eine schwere Zeit für den Einzelhandel. Kleine Läden werden immer mehr von Online-Giganten wie Amazon aus dem Geschäft gedrängt. Innenstädte sind nicht mehr so stark frequentiert wie noch vor zehn Jahren. Die Corona-Pandemie setzte dem ganzen noch die Krone auf und trieb viele Unternehmen in die Insolvenz. Deshalb ist es wichtig, dass sich kleinere Städte wie Friedberg aktiv um die Kundschaft und den Tourismus bemühen. Denn sonst sterben die Innenstädte irgendwann aus.