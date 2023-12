Eis und Schnee machen Hoffnung auf weiße Weihnacht

Plus Es schneit und die Schneemassen bringen für die Menschen im Wittelsbacher Land nicht nur Freude mit. Vor allem die Räumdienste sind seit dem Wochenende im Dauereinsatz.

Die Natur bringt unsere hoch technisierte Welt in manchen Situationen ganz schnell zum Stoppen. Die Schneemassen vom Wochenende zeigen der Menschheit ihre Grenzen auf. Innerhalb kürzester Zeit fiel so viel Schnee wie in den zurückliegenden 17 Jahren nicht mehr. Der Zugverkehr lag am Wochenende lahm, Parkplätze waren mit Schneehügeln bedeckt, Weihnachtsmärkte mussten abgesagt werden und auch am Montag bekamen noch viele die Folgen des Wintereinbruchs zu spüren. So manch ein Hausbesitzer hatte die Schneeschaufel im hintersten Eck seiner Garage gelagert, schließlich kam sie in den vergangenen Wintern nur ganz selten zum Einsatz. Wer nicht rechtzeitig zu Räumen begonnen hatte, der wurde den Schneemengen kaum mehr Herr.

Rettungskräfte im Wittelsbacher Land sind unerschrocken

Im Dauereinsatz waren die Räumdienste der Städte und Gemeinden im Wittelsbacher Land. Sie reagierten schnell und fuhren das ganze Wochenende durch, damit man sicher durch den Schnee kam. Doch nicht für jeden lief es glimpflich ab. Einige Menschen stürzten auf den rutschigen Gehsteigen, andere verursachten auf schneeglatter Fahrbahn einen Autounfall. Wie gut, dass dann die Feuerwehr, die Rettungskräfte und die Polizei vor Ort waren, um zu helfen. Dabei waren auch für sie die Einsätze nicht ganz ungefährlich. Unerschrocken fuhren sie auch noch spätnachts raus, beseitigten umgestürzte Bäume oder zogen Autos aus dem Graben, sie versorgten Kranke und Verletzte. Dieses Engagement verdient großes Lob.

