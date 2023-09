Elterntaxis sollte man nicht einfach nur verurteilen

Plus Elterntaxis nerven und sind oft überflüssig. Aber es gibt Momente im Leben der Schülerinnen und Schüler, da sind sie einfach nur gut.

Es ist leicht, Elterntaxis zu verurteilen. Da ist die Rede von Eltern, die ihre Kinder überbehüten, ihnen nicht zutrauen, den Schulweg alleine zu bewältigen. Es stimmt, dass es Kindern durchaus zuzumuten ist, bei Nieselregen sich auf Radl zu schwingen, mit dem Cityroller zur Schule zu fahren oder zu Fuß zu laufen. Eltern, die dennoch ihren Nachwuchs mit dem Auto zur Schule bringen, parken oft rücksichtslos, scheinen kein Halteverbot zu kennen und schrecken weder vor Bushaltestellen noch vor Feuerwehrzufahrten zurück. Schließlich muss das Kind nur schnell aussteigen, und man hält ja nur kurz. Das sind alles gute Argumente gegen die Elterntaxis.

Elterntaxis sind überflüssig. Doch es gibt Momente, da sind sie einfach notwendig. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Elterntaxis in Aichach-Friedberg: Manchmal ist es Bequemlichkeit

Aber es gibt auch eine andere Seite. Da ist das Schulkind, dessen Schulweg knapp an der Grenze zur Genehmigung einer Schülerbeförderung liegt. In Bayern gilt für Grundschüler die Regelung, dass ab einer Strecke von über zwei Kilometern kostenlose Schülerfahrkarten zur Verfügung gestellt werden. Jeder Erwachsene soll sich mal an die eigene Nase fassen und die Frage beantworten, ob er bei Eis und Schnee sich gerne um 7.15 Uhr auf den Weg mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit machen will. Ja, es ist vielleicht Bequemlichkeit, aber die steht auch Schülerinnen und Schülern zu.

