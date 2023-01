Ende der Gartentage: Verlieren wir immer mehr Großveranstaltungen?

Plus Der "Lebensraum Garten" auf Gut Mergenthau, die Infoschau in Friedberg - große Veranstaltungen stecken in gleich mehreren Krisen. Das bedeutet vor allem eins: Wandel.

Die Gartentage auf Gut Mergenthau sind passé. Es gibt zu wenige Gärtnerinnen und Gärtner. Sie haben sich zerstreut, umorientiert, wegen hoher Energiepreise ihre Geschäfte aufgegeben. Die übrigen können sich vor Nachfragen kaum retten, dafür mangelt es an Angestellten. Warum sollten sie da noch zu einer Ausstellung fahren? Und auch andere Events kämpfen. Etwa die Infoschau des Aktiv-Rings in Friedberg, die wegen zu unsicheren Umständen und Lieferschwierigkeiten auf 2024 verschoben wurde. Großveranstaltungen leiden besonders unter den Mehrfachkrisen. Das bedeutet vor allem Wandel - und Neues, früher oder später.

