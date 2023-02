Endlich wieder Fasching – Feiern ist angesagt

Plus Der Fasching geht mit Unsicherheiten im Landkreis Aichach-Friedberg einher. Verantwortungsbewusstsein ist gefragt. Gefeiert werden sollte aber auf alle Fälle.

Drei Jahre ist es jetzt schon her. Drei sehr lange Jahre für alle Faschingsfreunde. Jetzt kann es aber endlich wieder losgehen. Die Bonbons dürfen fliegen, die Musik darf aufgedreht werden und sich die Närrinnen und Narren wieder in Schale schmeißen. Dass das alles stattfinden wird, ist sicher. Welche Ausmaße die Feiern und Umzüge in Friedberg, Schmiechen und Co. annehmen, ist jedoch ungewiss.

