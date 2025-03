Engpass am Gymnasium Mering wird Familien massiv treffen

Seit Jahren zeichnet sich ab, dass das Meringer Gymnasium für den wachsenden Bedarf im Landkreissüden zu klein ist. Doch eine mögliche Erweiterung hat der Kreistag jetzt um rund zehn Jahre zurückgestellt, bis die Sanierung der benachbarten Realschule Mering voraussichtlich 2034 abgeschlossen ist.

Dabei ist das Gymnasium Mering von vornherein so gebaut, dass eine Aufstockung statisch problemlos möglich wäre. Es scheitert alleine am Geld. Vor allem der Freistaat Bayern gibt hier kein gutes Bild ab. Als dieser den problembehafteten Wechsel zum G8 ziemlich abrupt wieder rückgängig machte, musste der Landkreis das gerade erst fertig gestellte Gymnasium im Bereich der Mensa für die Rückkehr zum G9 aufstocken.

Keine Unterstützung der Staatsregierung fürs Gymnasium

Doch die Mehrkosten will die Staatsregierung nicht tragen. Sie verweist dabei auf das Gesamtangebot im Landkreis, das mit drei Gymnasien für die Anzahl der Schüler den Bedarf deckt – und lehnt mit dieser Begründung auch einen zusätzlichen Ausbau ab. Dieses Argument ist fadenscheinig. Denn kein Kind aus Mering und Umgebung würde nach Aichach ins Deutschherren-Gymnasium fahren. Und auch das Friedberger Gymnasium kommt aufgrund der schlechten Verkehrsanbindung für viele Orte im südlichen Landkreis nicht infrage.

Dieses Taktieren geht zulasten der Familien, denen ein massiver Engpass in der schulischen Versorgung droht. Schon jetzt wäre es beinahe zu spät, um in die Planungen einzusteigen. Die Rückmeldungen aus den Grundschulen lassen einen drastischen Anstieg der Schülerzahlen am Gymnasium ab 2028 erwarten. Eine Prognose des Instituts für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik sagt bis 2034 einen Zuwachs der Schülerzahl im Einzugsgebiet des Meringer Gymnasiums von 42 Prozent voraus.

Das Gymnasium Mering wird also in den kommenden Jahren in großer Zahl Fünftklässler aus der Region abweisen müssen. Für die Kinder bedeutet das teils weite Anfahrtswege in andere Gymnasien. Das Meringer Gymnasium wurde gegründet, um den Bedarf im südlichen Landkreis zu decken. Dafür hat man viele Millionen Euro investiert. Das verpflichtet aber auch dazu, die Schule für die demografische Entwicklung gut aufzustellen.