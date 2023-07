Entgegen des Trends: Ein Fest wie aus einer anderen Zeit

Plus Viele Stadtfeste sind kaum noch einen Besuch wert. Anders das Altstadtfest. Denn die Friedberger Zeit läuft so manchem gesellschaftlichen Trend entgegen.

Früher war alles besser. Nein, so pauschal stimmt dieser Satz natürlich nicht. Ohnehin nicht mit Blick auf die Friedberger Zeit, Hygiene und Demokratiefrage lassen grüßen. Aber doch ist so mancher gesellschaftliche Trend – siehe Sicherheitsgefühl, Smartphone-Sucht und Ehrenamts-Allergie – mit Sorge zu sehen. Da wirkt das Altstadtfest im positiven Sinne wie aus der Zeit gefallen. Ganz unabhängig vom historischen Charakter.

Während auf manchem Stadtfest das Benehmen doch eher fragwürdig ist und teils die Polizei mit Großaufgeboten für Ruhe sorgen muss, ist davon in Friedberg nichts zu spüren. Auch bei großer Hitze kann von gereizten Menschenmassen nicht die Rede sein. Polizeibeamte bekommt man fast nicht zu Gesicht. Vielmehr ist es fast schon unheimlich friedlich. Eine Schlägerei erscheint ähnlich weit weg wie Gummibärchen oder Cola. Das Gewalttätigste ist da noch die Bäckertaufe.