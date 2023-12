Erst die Musik sorgt für Weihnachtsstimmung

Plus Viele Musizierende haben uns in den vergangenen Wochen und Tagen durch die Weihnachtszeit begleitet. Dieses Engagement verdient ein großes Dankeschön.

Kam bei Ihnen in den letzten Tagen Weihnachtsstimmung auf? Wenn ja, dann trugen dazu sicherlich nicht nur die festlich geschmückten Schaufenster, der Glühwein auf den verschiedenen Christkindl- und Adventsmärkten im Wittelsbacher Land oder die Weihnachtsfilme im TV-Programm dazu bei.

Die vergangenen Wochen prägten viele Weihnachts- und Adventskonzerte das kulturelle Leben. Für die Musikerinnen und Musiker gehören der Advent und die Tage zwischen den Jahren zur Hochsaison. Sie proben viele Wochen zuvor, sitzen oft stundenlang in zugigen Kirchen oder Mehrzweckhallen und bringen mit ihren Talenten den Weihnachtszauber mit.