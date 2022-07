Erweiterung der FOS/BOS Friedberg: Ein alter Fehler wird wiederholt

Plus Berufliche Oberschulen sind ein Erfolgsmodell, auch in Friedberg. Warum also wird die Erweiterung zu klein geplant - wie damals schon der Bau selber?

"Unterricht in einer Sardinendose" titelte unsere Redaktion bereits 2008 über die FOS/BOS Friedberg. Das war drei Jahre nach der Einweihung des Gebäudes, das von Anfang an zu klein konzipiert war. Dieser Fehler scheint sich bei der geplanten Erweiterung 14 (!) Jahre später zu wiederholen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen