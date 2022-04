Es braucht noch mehr Mut zur Nachhaltigkeit in Aichach-Friedberg

Plus Nachhaltigkeit findet sich in vielen Bereichen des Lebens. Im Energiesektor boomt das Geschäft im Wittelsbacher Land - und das ist im Sinne der Betriebe und der Umwelt.

Nachhaltigkeit hat sich vom Nischenthema zum gesellschaftlichen Trend entwickelt. Angefangen bei Essgewohnheiten, über Fair-Fashion bis hin zum Energiesektor ist der Begriff inzwischen nicht mehr nur eine Floskel - dahinter steckt eine ganze Industrie. Ein Blick auf die Wartelisten von Elektrobetrieben im Landkreis Aichach-Friedberg zeigt: Die Nachfrage nach Anlagen für erneuerbare Energien ist inzwischen enorm.