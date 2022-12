Es geht um das Überleben des Friedberger Stadtbads

Plus Friedberg hat die Energiewende verschlafen. Auch deswegen klettert das Defizit des Bades auf eine Rekordsumme.

Fast 1,8 Millionen Euro – auf diese Rekordsumme könnte das Defizit des Friedberger Stadtbads im nächsten Jahr steigen. Noch 2015 lag das Minus gerade bei 750.000 Euro, seither steigt es – auch durch die Corona-bedingten Einschränkungen beim Betrieb des Bades – dynamisch an.