Eurasburg ist ein lebenswerter Ort

Plus Eurasburg ist mit knapp 2000 Einwohnern eine der kleineren Gemeinden im Landkreis-Süden. Doch in manchen Punkten kommt es groß raus.

Eurasburg nähert sich langsam, aber sicher der 2000-Einwohner-Marke. Die Kommune hat mehr Zuzüge als Weggänge zu verzeichnen. Denn das Dorf in idyllischer Hügellandschaft zwischen dem großen Nachbarn Friedberg und der Autobahn mit der guten Anbindung nach München hat sich sehr gemausert.

Die Kommune hat in den vergangenen Jahren unaufgeregt und ohne finanzielle Schwächung große und wichtige Projekte abgearbeitet. Dazu zählen das neue Rathaus, die Erweiterung der Kindertagesstätte sowie aktuell die geplante Schulerweiterung. Gerade der Invest in Kinderbetreuung und Schule ist wichtig, denn durch die Zuzüge bleibt die Gemeinde jung. Schon bei der Kita hatte sich schnell gezeigt, wie groß der Bedarf ist, bei der Schule weisen Hochrechnungen darauf hin, dass die Zahl der Kinder in zwei Jahren von rund 120 auf 150 klettern wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen