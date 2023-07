Fahrgastinfo: Ein Angebot, das man nur ablehnen kann

Plus Die Forderung des AVV an die Stadt Friedberg ist dreist. Den Nutzen der elektronischen Anzeigetafeln kann man ohnehin bezweifeln.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu Bäcker: Drei Semmel und drei Brezen bitte. Sie legen passend 3,75 Euro auf die Theke und wollen gehen. "Moment", sagt der Bäcker, "da bekomme ich noch zehn Cent extra für die Preisschilder, die ich zu Ihrer Information aufgestellt habe." Undenkbar? Nein, dies ist genau das Modell, nach dem der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) die Stadt Friedberg zur Kasse bitten will.

Ganz zu Recht hat der Bauausschuss dieses "Angebot" des AVV abgelehnt. Friedberg hat in den vergangenen Jahren immer wieder einen Anteil zur Anschubfinanzierung neuer Buslinien geleistet und so über die Kreisumlage hinaus den Öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt mitbezahlt. Das war zur Markteinführung durchaus vertretbar, wenn die Wünsche der Stadt über die im AVV üblichen Standards hinausgingen. Die jetzt zur Debatte stehenden elektronischen Anzeigetafeln gehören aber ebenso selbstverständlich zum Dienstleistungsspektrum des AVV wie die Bereitstellung von Bussen, Fahrern und Fahrplänen im Internet und auf Papier.

