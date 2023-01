Fasching aus zweiter Hand kann richtig schön sein

Plus Am Samstag wurde der Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung in Mering überrannt. Ein passendes Kostüm ist Secondhand nicht nur billiger, sondern auch nachhaltig.

Pünktlich zum Faschingsanfang stellt sich für die Maschkerer im Wittelsbacher Land die Frage: "Was ziehe ich heuer an?" Immer als Pirat oder Prinzessin zum Faschingsball zu gehen, ist auch irgendwie langweilig und nicht besonders kreativ. Wer sich gerne von neuen Ideen inspirieren lassen will, der ist beim Secondhand-Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung genau richtig. Statt sich mit neuen Kostümen direkt von der Stange einzudecken, die dann mehrfach auf dem Faschingsball anzutreffen sind, finden sich wahre Schätze unter den gebrauchten und gut erhaltenden Kleidern.

