Fernwärme: Jetzt müssen die Kissinger ins Gespräch kommen

Plus Eine Firma plant ein Fernwärme-Kraftwerk in Kissing – eine große Chance für die Gemeinde. Doch trotz aller Krisen darf aus dem Vorhaben kein Schnellschuss werden.

Manch einem mag es nicht schnell genug gehen. Die Firma reichte ihren Antrag im Juli ein, Ende September beriet der Gemeinderat zum ersten Mal über das geplante Fernwärme-Kraftwerk. Der Entschluss: Wichtige Fragen sind offen, mehr Informationen müssen her. Ist das der richtige Umgang in Zeiten der Energiekrise? Ja. Denn die Gemeinde muss jetzt überlegt handeln und darf keinen Schnellschuss wagen. Auch Fernwärme birgt einige Risiken.