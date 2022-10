Feuerwehr in Friedberg: Besser ein neues Gerätehaus als zwei alte

Plus Der neue Bedarfsplan für Feuerwehren bringt wieder Schwung in eine Diskussion, die zuletzt im Sande verlaufen ist.

Es ist ein dickes Paket, das der Finanzausschuss des Friedberger Stadtrats für die Feuerwehren geschnürt hat. Und schon jetzt ist klar, dass vieles davon auf der ohnehin langen Liste der unerledigten Projekte landen wird. Woher angesichts der demnächst aufgezehrten Rücklagen und fehlender Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Planungszeitraum die notwendigen Millionen kommen sollen, ist völlig offen.