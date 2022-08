Fischsterben und Knappheit: Wir müssen über das Wasser reden

Mit der andauernden Hitze steigt die Gefahr für die heimischen Gewässer. Kommunen müssen sich für die Zukunft wappnen. Höchste Zeit, über Maßnahmen nachzudenken.

Vielleicht hat der Schock einige wachgerüttelt. Sterbende Fische direkt vor der Haustür, die muntere Friedberger Ach kurz vor dem Austrocknen. Auch in unserer Gegend mit den Badeseen und Bächen ist das Wasser endlich. In vielen Gewässern fließt weniger Grundwasser nach, in der Hitze erwärmen sie sich, die Pegel sinken. Treten noch andere Gründe auf, etwa Versickerungen, kommt es zur Katastrophe. Es ist Zeit, mehr über Wasser und Dürren zu sprechen, die Folgen und besonders wichtig - konkrete Maßnahmen.

Hilfsaktion am Kissinger Auensee rettete Friedberger Ach

Eine Woche nach Abschluss der Rettungsaktion der Ach steht fest: Sie war erfolgreich. Millionen Liter Wasser haben die Fische gerettet, die Kläranlagen können weiter funktionieren. Die Behörden haben effizient zusammengearbeitet, die ehrenamtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks waren rund um die Uhr vor Ort, mit Zwölf-Stunden-Schichten und überragendem Engagement. Die Fischergilde ließ den Auensee nicht aus den Augen und griff ein, als Muscheln im trockenen Biotop zu verenden drohten. Die Friedberger Ach ist stabil, der See erholt sich. Ende gut, nicht alles gut - über der Erleichterung schwebt die drohende Wiederholung.

An Konzepten zum Schutz gegen Überschwemmungen arbeiten mittlerweile fast alle Gemeinden. Die Hitzeperioden machen es unumgänglich: Es braucht einen ganzheitlichen Blick auf Extremwetter, auch mit Dürren müssen sie sich beschäftigen. Für Gewässer braucht es Notfallpläne, um sie bei niedrigen Wasserständen schützen zu können. Viele Kommunen haben bereits Ansätze, die weiter ausgebaut werden können: Eingriffe minimieren, nachhaltig renaturieren, die Widerstandsfähigkeit der Flüsse und Seen stärken. Flächen entsiegeln, die Bürgerinnen und Bürger weiter sensibilisieren. Für die Zukunft kann geprüft werden, ob auch Wasserspeicher nötig sind, gerade für die Landwirtschaft.

Ein subjektiver Eindruck lässt hoffen. In den vergangenen Wochen sind die Rasensprenger in den Gärten weniger und die Wasserschalen für Vögel und Insekten mehr geworden. Die Menschen begrüßen die Hitze nicht nur als ideales Badewetter, sondern nehmen sie zunehmend als Bedrohung wahr - eine wichtige Entwicklung, die bei der Bekämpfung der Klimakrise unverzichtbar ist.