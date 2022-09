Flohmärkte sind für Veranstalter und Kunden ein Gewinn

Der Herbst ist Hochsaison für die Flohmärkte im Wittelsbacher Land. Diese nützen sowohl dem Vereinsleben als auch den Käuferinnen und Käufern.

Ob Kinderkleidung, bestimmte Sportartikel oder einfach bunt gemischt, was nicht mehr gebraucht wird: Die Flohmärkte sind in vielen Orten ein fester Punkt im Veranstaltungskalender. Einige wie etwa der sortierte Kissinger Flohmarkt für Baby- und Kindersachen haben sich über Jahrzehnte hinweg etabliert.

In vielen Orten im Landkreis finden im Herbst wieder die beliebten Flohmärkte statt. Foto: Celine Theiss (Symbolbild)

Es war eine der vielen Härten der Corona-Pandemie, dass diese Secondhand-Verkäufe über einen Zeitraum von zwei Jahren praktisch nicht mehr stattgefunden haben. Denn gerade die ehrenamtlich organisierten Märkte sind in mehrerlei Hinsicht wichtig. Für die Organisatoren, oftmals Vereine, stellen sie eine wichtige Einnahmequelle dar. Das Geld hilft, wertvolle Aufgaben wie etwa die Jugendarbeit zu finanzieren. Manche Veranstalter spenden den Erlös auch für unterstützenswerte Projekte am Ort. Und ganz nebenbei stärkt die gemeinsame Arbeit für eine solche Verkaufsaktion das Miteinander bei den Ehrenamtlichen – denn da steckt viel Zeit drin.

Flohmärkte bieten erschwingliche Einkaufsmöglichkeit

Aber auch die Verbraucher am Ort warten teils schon sehr darauf, dass diese Einkaufsmöglichkeit ihnen wieder offensteht. Kleidung und viele Dinge des täglichen Bedarfs sind hier auch bei kleinem Geldbeutel erschwinglich. Gerade Eltern mit kleinen Kindern können ein Lied davon singen, wie schnell sich die Ausstattung zusammenläppert. In den ersten Lebensjahren wachsen die Kleinen gefühlt monatlich aus ihrer Garderobe heraus. Das ist sicherlich ein Grund dafür, dass vor allem die Kinderflohmärkte sich anhaltender Beliebtheit erfreuen. In der massiven Teuerung, die die Menschen infolge der Ukraine-Krise zu bewältigen haben, sind diese Angebote willkommener denn je.

Dabei tun Anbieter und Käufer auch Gutes für die Umwelt. Wenn noch brauchbare Gegenstände und Textilien in zweiter Hand weiterverwendet werden, entspricht das ganz dem Gedanken der Nachhaltigkeit.

