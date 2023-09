Freiwilligenarbeit im Wittelsbacher Land: Das Ehrenamt braucht Unterstützung

Plus Der Landkreis Aichach-Friedberg lebt von den Initiativen der Freiwilligen. Dieses Engagement braucht aber nicht nur warme Worte, sondern auch genügend Aktive.

Viele Vereine und Organisationen haben sich beim Meringer Spielefest zum Weltkindertag beteiligt. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer haben sich einiges einfallen lassen, um diesen Tag am Freizeitgelände Badanger zu einem Erlebnis werden zu lassen. Dieses Fest, das seit vielen Jahren von Barbara und Jörg Häberle federführend organisiert wird, zeigt, was alles möglich ist, wenn sich Freiwillige engagieren.

Ohne die Unterstützung würde die Gesellschaft nicht funktionieren

Im Wittelsbacher Land gibt es davon viele Initiativen. So zum Beispiel auch das Organisationsteam des Meringer CSU-Ferienprogramms, das über die Parteigrenzen hinweg sechs Wochen Ferienspaß auf die Beine gestellt hat. Hier sind noch weitere Orte wie Dasing, Ried, Schmiechen oder Merching zu nennen, die sich in den Ferien für die kleinen und großen Kinder ein buntes Angebot ausdenken. In Ried gibt es für die Jugendlichen die Kreativ-Werkstatt, die nur deshalb funktioniert, weil sie ehrenamtlich betreut wird.

