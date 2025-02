Friedberg hat beim Ganztagsanspruch gut vorgearbeitet

Der Wechsel von Kindergarten in die Schule ist für viele Familien hart. Nicht nur gibt es plötzlich Schulranzen, Beurteilungen und Hausaufgaben, nein, auch die Zeiten, in denen das Kind betreut wird, ändern sich. Zu Kindergartenzeiten konnte man – ein geeigneter Platz vorausgesetzt – in einem gewissen Rahmen selbst entscheiden, wie lange das Kind betreut werden soll. Mit dem Schulstart wird das aber von den Schulen sozusagen vorgegeben. Freitag 11 Uhr Schulschluss ist da keine Seltenheit. Ganz zu schweigen von den Ferien, die deutlich länger sind, als die vorherigen Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen.

Friedberg: Ganztagsbetreuung erleichtert den Übergang von Kindergarten zur Schule für Familien

Das Angebot eines Ganztagsplatzes ist deshalb nur folgerichtig. Damit können Familien wieder selbst entscheiden, wie viel Betreuung außerhalb der Familie benötigt wird und müssen dafür nicht auf aufwändigem Wege eigene Möglichkeiten suchen. In Friedberg hätte es für dieses Angebot wohl keinen Rechtsanspruch gebraucht. Bereits jetzt gibt es an den Grundschulen die Möglichkeit einer solchen Betreuung. Das ist aber nicht selbstverständlich. Durch die freiwillige Leistung hat Friedberg aber gut für den Ganztagsanspruch ab September 2026 vorgearbeitet. Auch wenn es noch mehr Kinder in der Betreuung am Nachmittag werden als bisher: Die Verwaltung scheint gut vorbereitet.