"Friedberg spricht" ist ein Stück Weltoffenheit in Friedberg

Plus Seit drei Jahren gibt es die Initiative "Friedberg spricht". Sie bringt Menschen zusammen, und das in schwierigen Zeiten.

Reiseverbote im Lockdown, Finanzsorgen durch die Energiekrise, Angst vor Russland durch den Ukraine-Krieg: Es gibt viele Faktoren, die Menschen gerade dazu bringen können, sich lieber um sich selber zu kümmern, statt sich um den Rest der Welt zu scheren. Dabei ist es wichtig, gerade in Krisenzeiten die Weltoffenheit nicht zu verlieren. Einen kleinen, aber feinen Akzent setzt hier die Initiative " Friedberg spricht".