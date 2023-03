Friedberg springt bei der Seniorenarbeit in die Bresche

Plus Der gesellschaftliche Wandel schafft Handlungsbedarf, der sich nicht wegdiskutieren lässt. Der Staat überlässt das den Kommunen.

Kennen Sie das: Wenn etwas unbedingt gemacht werden muss, aber keiner es macht, dann macht man es halt selber. Spülmaschine ausräumen, Geburtstagsgeschenk für Tante Hedwig besorgen, Maileingang des Büros ausmisten. So funktionieren Familien, Teams und sogar die Gesellschaft. Beispiel dafür ist die Seniorenarbeit in den Städten und Gemeinden. Wohl alle Kommunen im Landkreis erkennen, dass diese Generation Unterstützung braucht und verdient hat - aber eben auch, dass niemand sich "von Staats wegen" kümmert. Friedberg ist nun aktiv geworden.