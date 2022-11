Friedberg wird sich beim Sparen schwertun

Plus Der Stadtrat hat jahrelang sorglos Geld ausgegeben. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Landung in der Realität wird hart.

Die rosigen Zeiten für die Stadt Friedberg sind vorbei. Doch der Stadtrat, gewohnt, sorglos aus dem Vollen zu schöpfen, wird sich beim Sparen schwertun. Das zeigte die Diskussion über das Ernährungsprojekt "Na(h) gut" für Kinder im Sozialausschuss.