Friedberger Altstadtfest 2025: Nicht zu früh festlegen

Plus Der Friedberger Stadtrat will bereits jetzt über das nächste Fest im Jahr 2025 entscheiden. Besser wäre es, den Verlauf 2023 abzuwarten.

Auch wenn sich die Coronalage im Sommer 2022 entspannt hat - die Absage des Altstadtfestes zu Jahresbeginn war richtig. Niemand konnte damals ahnen, wie sich die Inzidenzen entwickeln würden. Eine Veranstaltung wie die Friedberger braucht großen Vorlauf und angesichts der finanziellen Dimension für alle Beteiligten hinreichend Sicherheit. Nur zur Erinnerung: Die Buden für Christkindl- und Adventsmarkt hat der Bauhof im vergangenen Herbst erst aufbauen und dann infolge steigender Inzidenzen wieder wegräumen dürfen.