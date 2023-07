Friedberger Altstadtfest wird moderner – und offener für alle

Plus Ein veganer Stand, mehr Angebote für Familien: Das Friedberger Altstadtfest wandelt sich. Problematisch für liebgewonnene Traditionen? Im Gegenteil.

34 Jahre sind seit dem ersten Altstadtfest 1989 vergangen, zum zwölften Mal kommt Friedberg zum Feiern zusammen. Heuer gibt es einige Veränderungen, vom ersten veganen Stand zu mehr Programmpunkten für Familien. Aber kein Grund zur Sorge für Traditionalistinnen und Traditionalisten: Das ist ein gutes Zeichen.

Wer sich bei der Kombination aus "vegan" und "Altstadtfest" über ein Herüberschwappen moderner Einflüsse empört, möge einen Moment mit dem Schimpfen warten. Vegane Ernährung ist keineswegs eine Erfindung der heutigen Zeit – Gerichte auf pflanzlicher Basis, vor allem aus Gemüse und Getreide, waren früher alltäglich. Somit bereichert der vegane Stand von David Schynoll und Matthias Oberfrank nicht nur das Angebot für sich vegetarisch und vegan ernährenden Menschen, sondern bietet zudem eine neue historische Perspektive auf Friedbergs Vergangenheit.