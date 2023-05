Friedberger Stadtpolitik lässt den Einzelhandel allein

Plus Die Werbegemeinschaft Aktiv-Ring macht ihrem Namen alle Ehre. Doch im Rathaus beschränkt man sich auf Worte statt Taten.

Marktsonntage stehen und fallen mit dem Wetter. Ein Regentag wie im März sorgt dafür, dass die Leute lieber zu Hause bleiben – trotz aller Anstrengungen, mit denen der Friedberger Aktiv-Ring ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine stellt. Renate Mayer, die Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft, und ihre Mitstreitenden ruhen sich dabei nicht auf den Meriten der Vergangenheit aus. Wenngleich das Konzept der Feste 2020 mit dem Bayerischen Stadtmarketingpreis ausgezeichnet wurde, haben sie selbst einen gewissen Abnutzungseffekt erkannt und neue Themen für die verkaufsoffenen Sonntage in Friedberg entwickelt.

Der Vergleich mit den Marktsonntagen in anderen Orten zeigt, dass diese Idee funktioniert. Es genügt heutzutage nicht mehr, ein paar Buden in den Einkaufsstraßen aufzustellen, in denen dann Allerweltswaren angeboten werden. Der Aufenthalt in der Stadt muss ein Erlebnis sein.

