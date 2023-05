Friedbergs Einzelhandelskonzept darf nicht nur für die Schublade sein

Plus Egal was beim Friedberger Einzelhandelskonzept herauskommt, ein Problem ist klar: Zwischen Stadt und Einzelhandel knirscht es.

Die Arbeit am Einzelhandelskonzept startet – und ausgerechnet jetzt kündigt die Citymanagerin. Da es zwischen Handel und Stadt knirscht, muss diese Situation Ausgangspunkt sein, das viel beschworene Friedberger Miteinander wiederzubeleben. Sonst kann man das schönste Gutachten gleich in der Schublade liegen lassen.

Im Citymanagement war seit seinem Start 2017 der Wurm drin. Der erste Citymanager enttäuschte den Stadtrat, der seinen Vertrag nicht verlängerte. Seine Nachfolgerin erntete Kritik aus der Wirtschaft; der Kontakt zwischen der Chefin des Aktiv-Rings und ihr entwickelte sich mehr und mehr zum Kleinkrieg als zur Zusammenarbeit.