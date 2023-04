Friedbergs Ludwigstraße wird nicht gleich zur Partymeile

Plus 23 statt 22 Uhr: In Friedbergs Innenstadt dürfen Gäste jetzt länger im Freien sitzen – aber nicht immer.

Wir Menschen sind gespaltene Wesen: Als Autofahrerinnen ärgern wir uns über Fußgänger, als Fußgängerin nerven uns Autofahrer. Und sitzen wir in einer Sommernacht auf der Terrasse einer Bar, wollen wir am liebsten bis Mitternacht bleiben. Wohnen wir aber nebenan, wäre es uns am liebsten, der Biergarten macht um 18 Uhr zu. So ist, zugespitzt dargestellt, die Gemengelage, aus der man in Friedberg einen Ausweg suchte. Ergebnis: In der Innenstadt darf die Außengastronomie probeweise am Wochenende länger öffnen. Was bringt das?

In Friedberg gelten probeweise neue Regeln für die Außengastronomie. Foto: Robert Michael (Symbolbild)

Es bringt jedem etwas, der nach einer Veranstaltung auf der Suche nach einer Open-Air-Location durch die Straßen irrt. Ebenso denjenigen, die, da Arbeits- und Freizeitverhalten sich ändern, nicht schon um 22 Uhr wieder gehen wollen, wenn sie sich erst um 20 Uhr zum Ratsch mit Freunden getroffen haben.

