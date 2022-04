Friedbergs teures Zaudern bei der Energie

Dass die Stadt den Austausch der veralteten Heizanlage für die Gebäude an der Aichacher Straße seit Jahren verschleppt hat, verursacht jetzt doppelten Schaden.

Jetzt soll es also auf einmal ganz schnell gehen mit der zentralen Wärmeversorgung für die städtischen Liegenschaften rund um die Max-Kreitmayr-Halle. Eine "höhere Schärfe", so meinte CSU-Stadtrat Paul Trinkl mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, habe das Thema durch die aktuelle Entwicklung bekommen. Das ist freilich nur die halbe Wahrheit. Denn fällig war der Austausch der betagten Anlage schon seit geraumer Zeit, und auch über die angesichts des Klimawandels nötige Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes wird nicht erst seit gestern diskutiert.

Dennoch hat die Stadt das Projekt immer wieder verschleppt - mit gravierenden Folgen. Denn angesichts explodierender Öl-, Gas- und Strompreise sowie der spürbaren Folgen der Erderwärmung denkt man nicht nur in Friedberg über kostengünstige und umweltschonende Energieträger nach. Wer aktuell den Einbau einer Photovoltaikanlage plant, wird von den Fachfirmen auf 2023 vertröstet.

Friedberg läuft in die Kostenfalle

Jetzt hat Friedberg dank des Zauderns im Rathaus den doppelten Schaden. Zum einen trägt die veraltete, wenig umweltfreundliche Anlage noch weiter zu einer hohen Belastung Schadstoffbelastung der Luft bei. Zum anderen läuft die Stadt in die Kostenfalle, weil die steigende Nachfrage auch zu höheren Preisen führt.