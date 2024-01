Frischer Wind fürs Kissinger Gewerbe

Der örtliche Gewerbeverein HHK hat ein neues Vorstandsteam. Und das will in Kissing einiges bewegen.

Es sind für ortsansässige Firmen schwierige Zeiten. Im Einzelhandel nimmt seit Jahren die Konkurrenz durchs Internet zu. Dazu müssen mit steigender Inflation immer mehr Menschen auf ihre Ausgaben achten. Aber auch andere Branchen haben zu kämpfen - nicht zuletzt um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Umso wichtiger ist es, dass die Betriebe sichtbar sind, ihre Stärken zeigen und sich gegenseitig unterstützen.

Und da spielen die örtlichen Gewerbevereine eine ganz wichtige Rolle. Der Markt Mering ist deswegen gerade dabei, seinem Gewerbeverband "Mering aktuell" einen professionellen Marktmanager an die Seite zu stellen. Das ist natürlich ein besonderer Luxus.

In Kissing hat sich dagegen der Verein Handel Handwerk Kissing (HHK) selbst an einen Neustart gemacht. Als der Vorsitz vakant wurde, entschied sich der rührige Geschäftsmann Rudolf Kandler das Amt zu übernehmen - und brachte ein unternehmungslustiges Vorstandsteam mit.

Unternehmerstammtisch und Gewerbeschau in Kissing geplant

Die Neuen wollen in Kissing einiges bewegen. So soll schon bald ein regelmäßiger Unternehmerstammtisch starten, zu dem auch interessante Gäste oder Fachreferenten eingeladen werden. Der neue Vorsitzende will sowohl den HHK selbst als auch die Mitgliedsbetriebe besser für Internet und Social Media rüsten. Und auch die Kissinger Gewerbeschau soll wiederbelebt werden.

Viele Jahre sorgte die Veranstaltung für eine gute gefüllte Paartalhalle. Doch dann lief es nicht mehr so gut und zuletzt musste sogar eine geplante Schau abgesagt werden, weil sich nicht genügend teilnehmende Betreibe meldeten. Es ist also eine Herausforderung. Doch das neue HHK-Team wagt sich daran und will die Gewerbeschau ganz neu und größer aufziehen. Es wäre eine tolle Sache für Kissing, wenn es gelingt.

