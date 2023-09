Für die Schülerinnen und Schüler dauern die Corona-Folgen noch an

Plus Alle Schulen bieten Förderangebote zur Unterstützung. Doch kann das reichen, um die verheerende Jahre mit Lockdown und Homeschooling aufzufangen?

Ausgangssperre, Ansteckungsangst, Lockdown – die Coronapandemie hat uns allen einen bis dahin nicht gekannten Ausnahmezustand beschert. Doch nach und nach hat sich das Leben in vielen Bereichen wieder normalisiert. Und wenn jetzt zum Herbst hin die Infektionszahlen wieder steigen, klingen die Reaktionen gar nicht so viel anders als in Vor-Corona-Jahren die Grippewarnungen.

Doch während viele Erwachsene ihr Leben weitgehend wie vor der Coronapandemie weiterführen können, sieht das bei den Kindern und Jugendlichen, die die Lockdown-Jahre mitgemacht haben, anders aus. Die Folgen sind verheerend und langfristig. Fragt man Eltern, was die Coronazeit bei ihren Kindern angerichtet hat, fallen die Antworten ganz verschieden aus. Bei den einen sind es Lücken im Lernstoff, die so umfangreich und vielfältig sind, dass der Lückenschluss kaum noch bewältigbar scheint.

