Kommentar

06:00 Uhr

Für Falschparker in Friedberg sollte es gleich die Rote Karte geben

"Gelbe Karte für Falschparker!": Diese Aktion des Blinden- und Sehbehindertenbundes startet nun auch in Friedberg.

Plus Mit der Gelben Karte will der Inklusionsbeirat auf Falschparker und andere Hindernisse in der Ludwigstraße hinweisen. Denn leider herrscht dort Rücksichtslosigkeit .

Von Ute Krogull

In der Friedberger Ludwigstraße herrschen viel Rücksichtslosigkeit und Egoismus. Der Inklusionsbeirat will dies mit der Aktion Gelbe Karte ändern. Aber letztlich geht es uns alle an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen