Gegen Wohnungsnot im Wittelsbacher Land braucht es neue Ideen

Plus In wenigen Jahren sind die Mieten im Landkreis Aichach-Friedberg um ein Viertel gestiegen. Wo bleibt das Gegensteuern der Kommunalpolitik?

8,50 bis 9,50 für einfach ausgestattete Wohnungen, bis zu zwölf Euro für sanierte - und zwar kalt, ohne Heizung, Strom und Wasser. Das muss man sich erst einmal leisten können. Innerhalb von sechs Jahren sind die Mieten im Wittelsbacher Land um ein Viertel gestiegen. Gerade in den größeren Kommunen wie Aichach, Friedberg, Kissing oder Mering ist das für Menschen mit niedrigem Einkommen kaum mehr zu stemmen.