Gegenteil von „Malen nach Zahlen“: Kunstschule ist wichtig für Friedberg

Es gibt immer wieder Einzelpersönlichkeiten, die eine Stadt prägen. Rose Maier Haid war so jemand für Friedberg. Die Sichtbarkeit von Kunst im öffentlichen Raum ist außergewöhnlich für eine Stadt dieser Größe. Doch es geht nicht nur um das, was ins Auge sticht. Sie machte Friedberg zu „Stadt der Kinder und der Kunst", auch wenn sie manchmal fast an der Aufgabe verzweifelte. Denn geprägt hat die Künstlerin auch Generationen von Friedbergerinnen und Friedbergern durch den Unterricht in ihrer Kunstschule. Daher ist es wichtig, dass diese weitergeführt wird.

Selber schöpferisch werden, Grenzen überschreiten, eigene Regeln setzen, Mut haben: Das hat die energiegeladene Künstlerin in Zeiten gepredigt, als „Malen nach Zahlen“ der große Trend war. Und das hat etwas mit den Menschen gemacht - bis ins Erwachsenenalter hinein. Nicht umsonst schickten viele ihre Kinder wieder auf die Malschule.

Die Zeit nach Rose Maier Haids Tod war schwierig, für ihre Schülerinnen udn Schüler, für den Freundeskreis der Kunstschule, aber vor allem auch für ihre Familie, Tochter und Enkeltochter. Doch zusammen setzen sie die „soziale Plastik“ fort. Mit neuen Akzenten wie Theater und Bewegung, mit einem neuen Team, das seine Kreativität einbringt, Arbeit auf mehrere Schultern verteilt.

Es wird nicht so sein, wie bei Rose Maier Haid, auf die von Ideen über Organisation und Finanzierung bis zum Unterrichten alles konzentriert war. Muss es auch gar nicht. Hauptsache, die Kunstschule lebt in ihrem Sinn weiter - hoffentlich mit Unterstützung von Stadt und Mäzenen. Und HipHop tanzende Friedbären vor Bildern voller Strahlkraft: Das hätte auch Rose Maier-Haid gefallen.