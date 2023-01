Geldnot treibt Mering zur Erweiterung des Gewerbeparks

Plus Mering muss seine Einnahmen verbessern - die Gewerbe zu stärken, liegt daher nah. Doch die zunehmende, massive Bebauung bereitet Unbehagen.

Der große Gewerbepark im Westen Merings ist noch nicht einmal komplett bebaut, da prüft die Gemeinde bereits eine Erweiterung. Motivation ist weniger die Nachfrage nach Flächen als die pure finanzielle Notwendigkeit.