Gelungener Neustart für das Jugendparlament in Mering

Plus Jessica Bader hat es trotz schwieriger Ausgangslage geschafft, das Jugendparlament neu zu beleben. Damit hat Merings Jugend wieder eine politische Stimme.

Das Jugendparlament (Jupa) hat in Mering eine lange und erfolgreiche Tradition und galten vielen Nachbargemeinden als Vorbild. Viele Jahre gehörte es fest zum Gemeindeleben mit seinen Veranstaltungen wie der Soundmühle im Jugendtreff. Und immer mal wieder fand tatsächlich ein engagiertes Mitglied später den Weg in den Gemeinderat.

Doch irgendwann war das Jupa so gut wie tot. Für die letzten Neuwahlen gab es nicht mehr genug Kandidatinnen und Kandidaten. Und die Corona-Pandemie legte das öffentliche Leben so lange lahm, dass von dem früheren Team nichts mehr übrig war. Als sich Jugendbeauftragte Jessica Bader an die Wiederbelebung machte, gab es nicht einmal mehr einen harten Kern, mit dem sie einen Neuanfang angehen konnte.

