Gelungenes Konzept für Friedberger Kriegsopfer-Mahnmal

Plus Noch ist das Areal um das Kriegsopfer-Mahnmal nicht fertig. Es ist aber klar: Hinter der Gestaltung stecken gute Ansätze, auch wenn manches etwas seltsam wirkt.

"Kriegerdenkmal" ist ein etwas martialischer Begriff, mit dem viele jüngere Menschen nichts mehr verbinden. Es ist daher gut, dass die Friedberger das Denkmal, das 100 Jahre lang richtig und wichtig war, umbenennen und das Areal neu gestalten. Es wird ein Ort des Aufenthalts, aber auch des Erinnerns und der Mahnung. Dass die Gefahr von Krieg, Unrecht und Leid erschreckend schnell wächst, führen uns die täglichen Nachrichten vor Augen.