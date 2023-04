Gema-Entlastung für Vereine: viel Wirbel um nichts

Plus Die neue Gema-Entlastung in Bayern soll das Ehrenamt stärken. Und was ist mit den Vereinen, die nicht profitieren?

Bayern ist im Wahlfieber. Jede Partei versucht, sich von ihrer besten Seite zu zeigen und Werbung zu machen. So kann auch die Gema-Entlastung der CSU mit der Wahl in Verbindung gebracht werden. Großartig wird die Unterstützung der Vereine angepriesen. Das Ehrenamt solle gestärkt werden, denn "Bayerns Herz schlägt fürs Ehrenamt", um es in die Worte der Sozialministerin Ulrike Scharf zu fassen. Dass dieses Gema-Gratisticket aber nur wenige Vereine unterstützt, wird unterschlagen.

Von der Gema-Unterstützung profitieren nicht alle Vereine

Eine ellenlange Liste an Voraussetzungen muss erfüllt werden, um überhaupt für die Entlastung berechtigt zu sein. Übernommen werden die Kosten, bis das Kontingent erreicht ist. Ganz nach dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst? Für Musik- und Tanzvereine mag diese Entlastung ja unterstützend sein, aber was ist mit all den anderen Vereinen, die nicht profitieren? Sportklubs machen einen großen Anteil der Vereine Bayerns aus. Auch andere ehrenamtliche Gruppen, wie zum Beispiel der Modellflugclub Sielenbach bräuchten Unterstützung. Gerade in Zeiten der Inflation ist eine Unterstützung unabdingbar, wenn man das Ehrenamt nicht verlieren möchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen