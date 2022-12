Mit Friedberger Familiengeschichte ein Stück Heimat sichtbar gemacht

Von Heimatliebe zu Heimatkunde: In Friedberg ist das Buch "Die Bildhauerfamilie Öberl" erschienen. Viele haben dazu beigetragen. Warum solche Werke wichtig sind.

Heimat, Heimatliebe. Diese Begriffe galten lange als altmodisch, jetzt erleben sie eine Renaissance. Indikator dafür ist, wie oft eine Bezeichnung wie "#heimatliebe" in sozialen Medien auftaucht. Was aber steckt hinter diesem diffusen Wort?

Es ist eine Liebe zu einer Landschaft und Natur, zu ihren Orten und Menschen, ihren Traditionen und ihrer Geschichte. Tiefe gewinnt sie durch das Verständnis für das, was die Grundlagen der Heimat ausmacht. Da ist man schnell beim Begriff der Heimatkunde und beim Heimatkundeverein. In Friedberg hat er 400 Mitglieder, zum aktuellen Vortrag kamen fast 70 Personen. Das zeigt, dass die Menschen echtes Interesse aufbringen für das, was sie umgibt.

Eine Familiengeschichte aus Friedberg zur Barockzeit

Deshalb ist ein Buch wie das über die Bildhauerfamilie Öberl wichtig. Natürlich hätte sich die Welt auch ohne dieses Werk weiter gedreht. Aber wer es sich zu Gemüte führt, entwickelt einen anderen Blick auf die Kirchenfiguren, die man sonst eben irgendwie schön findet. Und es erzählt eine interessante Familiengeschichte über Generationen hinweg, die das Zeug zur Grundlage für einen Historienroman hätte.

Damit es entstehen konnte, haben viele zusammengewirkt: Zuvorderst die Autorin und frühere Museumsleiterin Adelheid Riolini-Unger, doch auch der Heimatverein, der Likias Verlag und der Wittelsbacher Land Verein, der zur EU-Förderung verhalf. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Und Gemeinschaft ist es, die Heimat so liebenswert macht.

