Gerechter Lohn für engagiertes Team im Friedberger Museum

Plus Wie der Friedberger Stadtrat mit Geld umgeht, lässt oft Fragen offen. Die Diskussion um das Museumspersonal liefert ein neues Beispiel dafür.

Es ist noch nicht lange her, dass der Friedberger Stadtrat ein 15.000 Euro teures Förderprogramm für private Bauherren auf den Weg brachte. Hausbesitzer können sich aus diesem Topf einen 500-Euro-Gutschein für die Erstberatung durch ein Architekturbüro abholen, wenn sie zusätzliche Wohneinheiten schaffen oder barrierefrei umbauen wollen.