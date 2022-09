Geschichten aus dem Wittelsbacher Land, die gehört werden wollen

Plus Denkmäler halten die Vergangenheit fest. Leider widmet man den Bauten in Aichach-Friedberg oft zu wenig Aufmerksamkeit, dabei gibt es viel zu entdecken.

Wer in Friedberg lebt, womöglich sogar in der Altstadt, ist ständig von Denkmälern umgeben. Der historische Bereich der Innenstadt beherbergt dutzende bedeutungsvolle Gebäude, in denen gewohnt und gearbeitet wird. Man kennt das Rathaus, die Mariensäule und den ehemaligen Wasserturm. Zumindest ist man oft daran vorbeigelaufen. Doch wer denkt selbst in Zeiten einer Pandemie daran, dass die Mariensäule einst gebaut wurde, nachdem die Pest im Wittelsbacher Land gewütet hatte?

